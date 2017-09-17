الصين توافق على 9 طلبات للاكتتاب العام [17/سبتمبر/2017] بكين - سبأ:

وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلبات للاكتتاب العام مقدمة من تسع شركات.



ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن اللجنة المالية قولها ان الشركات ستجمع ما يصل إلى 4.4 مليار يوان (أكثر من 670 مليون دولار أمريكي).. مشيرة إلى أنه سيتم إدراج ثلاث شركات في بورصة شانغهاي وثلاث في بورصة شنتشن للشركات الصغيرة والمتوسطة وثلاث على مؤشر تشينكست، النسخة الصينية لمؤشر ناسداك.



وبحسب بيان اللجنة المالية ستؤكد الشركات وضامنو سنداتها مواعيد الاكتتاب العام وستنشر كراسات الشروط بعد النقاش مع البورصات المعنية.



وفي ظل نظام الاكتتاب الحالي، تخضع الأسهم الجديدة لموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.. وتشهد عمليات الاكتتاب العام بالصين حاليا تحولا تدريجيا من نظام يعتمد على الموافقة إلى نظام موجه أكثر نحو السوق.



ومنذ تعليق عمليات الاكتتاب العام في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2015، تسعى الصين إلى جعل عمليات الاكتتاب العام طبيعية على نحو أكبر من خلال منح الموافقات بوتيرة أسرع لرفع الكفاءة المالية وضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد.

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