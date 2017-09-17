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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:01:59م
الرئيس الصماد يلتقي مدير العمليات في المفوضية الأوروبية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، مدير عام العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جان لويس دي بروير والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا حاليا.
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
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  اقتصاد
الدينار الجزائري يسجل هبوط غير مسبوق
[17/سبتمبر/2017] الجزائر - سبأ:
فقد الدينار الجزائري في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 33 بالمائة من قيمته أمام الدولار، من 74 دينارا للدولار الواحد إلى 111 دينارا.

وفي ظل تراجع سعر النفط، سجل الدينار مستويات قياسية متدنية لم تعرفها البلاد منذ الاستقلال، بلغت فيها قيمة الدولار الواحد نحو 104.95 دينار.

وتضطر الحكومة الجزائرية، جراء ذلك  إلى الاستنجاد باحتياطي الصرف من العملة الصعبة التي تملكها الجزائر لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو وفقا لرئيس الحكومة، أحمد أويحيى، أدى إلى تراجع احتياطات الصرف من 200 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

ووفقا لرئيس الحكومة، فإن احتياطي صندوق ضبط عائدات النفط الذي كانت تضخ فيه فائض العائدات نفد في فبراير الماضي.

يأتي ذلك بالرغم من اعتماد الحكومة تدابير تقشفية والتخطيط لتخفيض قيمة الواردات بـ 10 إلى 15 مليار دولار.
سبأ
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