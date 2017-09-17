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مناقشة الأوضاع بمديرية حبيش بإب
[17/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمديرية حبيش محافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة راكان النقيب، الأوضاع بالمديرية وإحتياجاتها من الخدمات الأساسية.
واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتوحيد الصفوف وتعزيز الأمن والإستقرار وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وفي اللقاء أكد الوكيل النقيب ضرورة إضطلاع الجميع بمسئولياتهم والعمل على توحيد الجهود لمواجهة العدوان ومخططاته .
إلى ذلك نظم أبناء حبيش اليوم وقفة للتنديد بجرائم العدوان على الشعب اليمني بحضور وكيل المحافظة راكان النقيب .
وأكد المشاركون في الوقفة أهمية المشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة وتعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وتقديم قوافل الدعم للمرابطين في الجبهات.
حضر الفعالية مدير عام المديرية محمد الشبيبي وقيادات السلطة المحلية بالمديرية.
سبأ