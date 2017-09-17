[17/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقش اجتماع في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة اليوم، الترتيبات للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة ٢٦ سبتمبر.
وأكد الاجتماع ضم قيادة وأعضاء المجلس المحلي وعقال الحارات، أهمية الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.. مشددا على ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وفي الاجتماع استعرض وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، مسارات الثورة اليمنية سبتمبر الأم وثورة 21 سبتمبر.. مؤكدا أهمية الحشد والمشاركة في هذه الفعاليات على المستوى المركزي والمحافظة.
فيما أكد مدير عام مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي أن السلطة المحلية بالمديرية والإدارات المدرسية وعقال الحارات حريصون على المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات الوطنية.
سبأ