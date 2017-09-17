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ندوة بالمحويت حول الثورات اليمنية ومسارات التصحيح
[17/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ:
عقدت بمحافظة المحويت اليوم ندوة بعنوان " الثورات اليمنية ومسارات التصحيح" نظمها مكتب الثقافة بالمحافظة .

ناقشت الندوة بحضور وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله عباس الحمزي ووكيل المحافظة عبد السلام الذماري وقيادة السلطة المحلية وأكاديميين عدد من أوراق العمل التي قدمها عدد من السياسيين وممثلي الأحزاب والناشطين.

حيث قدم عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد ورقة العمل الأولى بعنوان " ثورة الـ 21 سبتمبر مشروع يمني تحرري أسقط مشاريع الهيمنة والإستكبار العالمي في المنطقة".

فيما استعرض رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري، ورقة العمل الثانية بعنوان "الثورة اليمنية في مواجهة أطماع الإستعمار ومشاريع الهيمنة الأمريكية.

وقدم الأكاديمي الدكتور خالد القزحي ورقة العمل الثالثة بعنوان "ثورتي 21 سبتمبر والـ 26 من سبتمبر ومسارات التصحيح "، في حين استعرض الورقة الرابعة الناشط حميز العزكي بعنوان " حركة 13 يونيو وثورة الـ 21 سبتمبر الأهداف المشتركة والعدو المشترك".

وأشارت أوراق العمل إلى أهمية تصويب مسارات التصحيح لثورة الـ 21 سبتمبر .. لافتة إلى أن تاريخ اليمن حافل بسلسلة من الثورات بدأت عام 1948م مرورا بثورة الـ 26 من سبتمبر 1962م التي كانت ضرورة أخلاقية وحضارية أجمع عليها معظم أبناء الشعب اليمني.

وأكدت أوراق العمل أن اليمنيين ماضون وبكل عزم وإصرار على إستكمال تحقيق ما تبقى من أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962م، وخاصة المتصلة بمبادئ المساواة بين اليمنيين وعدم وجود التمييز بين الطبقات.

وتطرقت أوراق العمل إلى أن ثورة الـ 26 من سبتمبر التي قادها نخبة من السياسيين والمثقفين جاءت رفضا لقضية التوريث والخروج من براثن الفقر والجوع والمرض، في حين جاءت ثورة الـ21 سبتمبر للخروج من الوصاية الخارجية.

حضر الندوة وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية العزي الشجاف ووكيل المحافظة لقطاع التنمية يحيى عبده إبراهيم .

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