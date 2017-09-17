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تدشين حملة تسجيل المواليد بمحافظة إب
[17/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
دشن فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة إب اليوم حملة تسجيل المواليد ومنح شهادات الميلاد المجانية للأطفال في ست مديريات تحت شعار "تحديد هوية طفلك بشهادة ميلاده ".

تستهدف المرحلة الثانية من الحملة التي تستمر عشرة أيام بالتعاون مع مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وتمويل منظمة اليونيسيف مديريات يريم، الرضمة، النادرة، الشعر، السدة ، بعدان ينفذها 18 فريق ميداني.

وفي التدشين الذي حضره وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم .. أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي بمبادرة مصلحة الأحوال المدنية في تنفيذ هذا المشروع ومنح شهادات الميلاد للأطفال في عدد من المديريات.

وحث أولياء الأمور على تسجيل المواليد وقطع شهادات الميلاد لهم.

فيما اعتبر مدير إدارة التدريب والتنمية البشرية بالمصلحة العقيد مهندس عبدالرزاق المصباحي ومدير فرع المصلحة بإب العقيد محمد الحارثي، تسجيل المواليد وقطع شهادات الميلاد، بادرة إيجابية لحصول الأطفال على الوثائق الثبوتية.

وأشارا إلى أهمية تسجيل المواليد وحصول الأطفال على شهادات الميلاد بما يضمن عدم حرمانهم من حقوقهم المكفولة .. وأكدا أن المصلحة تنفذ الحملة حاليا في 12 محافظة.

بدوره أشار مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالمحافظة نصر البعداني وضابط برنامج حماية الطفل باليونيسيف في إب مجيب سلطان إلى أن الحملة تستهدف منح أكثر من 30 ألف طفل شهادات الميلاد في المديريات المستهدفة.

حضر التدشين وكيل المحافظة فؤاد يحيى منصور ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ومدير الرقابة والتفتيش بالمصلحة العقيد علي أحمد عامر وعدد من المسئولين بالمحافظة.

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