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  سياحة
السياحة التونسية تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية فى إفريقيا
[17/سبتمبر/2017]
تونس- سبأ:
أعلنت المنظمة العالمية للسياحة على موقعها الرسمي عن فوز الوجهة السياحية التونسية بأفضل حملة ترويجية سياحية في إفريقيا متقدمة بذالك على المغرب وجنوب إفريقيا وجزر الموريس والسيشال.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية الليلة الماضية عن المستشار الإعلامي لوزيرة السياحة التونسية سيف الدين الشعلالي قوله: إن تتويج تونس بأحسن حملة ترويجية خلال مؤتمر منظمة السياحة العالمية الذي انعقد هذا الأسبوع في الصين هو بمثابة تتويج لعمل أكثر من 3 سنوات بخطة ترويجية جديدة التي اعتمدت على الترويج الرقمي والمبتكر والقطع مع وسائل الترويج التقليدية.

وأضاف الشعلالي إن الفضل في هذا الإنجاز يعود لوزيرة السياحة سلمى اللومي التي وضعت ثقتها في الكفاءات التونسية من الشباب.. وبخصوص الخطة الجديدة بين محدثنا أن هذه البداية والقادم أفضل بحسب نسمة.

وتابع قائلاً "انتظرونا هذه البداية والقادم أفضل قريبا مع إطلاق مشروع ضخم على الواب (ديسكفرنسيا) وهو بوابة الكترونية للسياحة التونسية متوفرة بـ9 لغات.

وقدم الشعلالي الشكر كل إطارات الوزارة خاصة فريق عمل الترويج الرقمي والادارة الالكترونية.

وأكد أنه لا خوف على مستقبل السياحة التونسية وأن السنة القادمة ستكون سنة ناجحة إن شاء الله وذلك بتضافر مجهودات جميع وزارات المعنية بالشأن السياحي وبفضل ارادة حكومة الوحدة الوطنية لدفع هذا القطاع الهام.

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