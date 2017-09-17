رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تمديد عقد المدافع كارباخال مع ريال مدريد الأسباني حتى 2022م مدريد- سبأ:

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم الأحد، أنه اتفق مع المدافع داني كارباخال على تمديد التعاقد لمدة عامين ليبقى في صفوف بطل أوروبا وإسبانيا حتى 2022م.



وأثبت الظهير الأيمن نفسه مع ريال مدريد بعد عودته من باير ليفركوزن في 2013م.



وقال النادي في بيان له اليوم "وافق ريال مدريد وداني كارباخال على تمديد التعاقد ليستمر في النادي حتى 30 يونيو 2022م".



وكارباخال، الذي فاز بـ3 ألقاب لدوري الأبطال وبلقب للدوري الإسباني منذ عودته ضمن عدة بطولات أخرى، هو ثالث لاعب يوقع عقدا جديدا مع ريال مدريد هذا الأسبوع بعد مارسيلو وإيسكو.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ