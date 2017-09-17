عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف ميركل: قدرة مجلس الأمن على حل النزاعات الدولية محدودة برلين - سبأ:

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قدرة مجلس الأمن على حل القضايا والنزاعات الدولية “محدودة” بسبب استخدام حق النقض “الفيتو” من قبل الدول الأعضاء الدائمين في المجلس.



ونقل موقع (دويتشه فيله) الألماني عن ميركل قولها في رسالتها المتلفزة الأسبوعية ان “قدرة مجلس الأمن محدودة للغاية خاصة بسبب إمكانية استخدام حق النقض للدول دائمة العضوية في الكثير من النزاعات الدولية” لكنها اعتبرت انه “لولا الأمم المتحدة لكان العالم اتجه إلى حال أسوأ”.



وأكدت ميركل ان بلادها ستواصل مشاركتها في مهام حفظ السلام للأمم المتحدة في العالم.



يذكر ان الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى 10 دول أعضاء بصورة غير دائمة ويتم انتخابها كل سنتين.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ