عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف مستوطنون صهاينة يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية فيه القدس المحتلة- سبأ:

استأنفت مجموعات من المستوطنين الصهاينة اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مجموعات المستوطنين تنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك، في الوقت الذي يستمع فيه المستوطنون الى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد.



ولفتت الوكالة الى أن المستوطنين يتمركزون خلال اقتحاماتهم للمسجد في منطقة باب الرحمة-المُغلق بقرار من الاحتلال، وسط محاولات لاقامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية في المكان.



الى ذلك، يتواجد عدد كبير من المصلين في المسجد الاقصى، وينتشرون بحلقات علم فردية وجماعية برحاب الأقصى المبارك.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ