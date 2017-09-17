ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:35م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس هيئة رفع المظالم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عبد الملك الاغبري.
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
فوز البريطاني هاميلتون بسباق جائزة سنغافورة الكبرى بعد خروج فيتل من السباق
السياحة التونسية تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية فى إفريقيا
تمديد عقد المدافع كارباخال مع ريال مدريد الأسباني حتى 2022م
ميركل: قدرة مجلس الأمن على حل النزاعات الدولية محدودة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قبائل أرحب تؤكد أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أكدت قبائل أرحب بمحافظة صنعاء في لقاء موسع برئاسة وكيل المحافظة محمد الحباري أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.

كما أكد اللقاء الذي ضم مشائخ وأعيان ووجهاء وتربويي وشخصيات مناطق ذيبان وزندان والخميس وبني علي وعيال عبد الله ضرورة بذل المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وشدد على أهمية رفد جبهات العزة والكرامة بالمزيد من الرجال والغذاء حتى تحقيق الانتصار وطرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن .. لافتين إلى أهمية استشعار المسئولية تجاه ما يمر به الوطن من مخاطر.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تفكيك عبوة ناسفة في الخط العام بمديرية ذي ناعم بالبيضاء
ضبط 70 كرتون سجائر مهربة في البيضاء والحديدة
لقاء قبلي وقافلة دعم من قبائل قيفه بالبيضاء للجيش واللجان الشعبية
صعدة: مناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الثورة
وفاة وإصابة 104 أشخاص في حوادث مرورية خلال ثلاثة أيام
تنفيذي ريمة يناقش الترتيبات للمشاركة في الإحتفالات بأعياد الثورة
نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة القاضي صلاح الأعجم
وزير الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء لأسرة القاضي صلاح الأعجم
مناقشة أنشطة فرع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
قبائل أرحب تؤكد أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية
[17/سبتمبر/2017]
لقاء قبلي وقافلة دعم من قبائل قيفه بالبيضاء للجيش واللجان الشعبية
[17/سبتمبر/2017]
قبائل جحانة تدعو إلى إستمرار رفد الجبهات
[17/سبتمبر/2017]
ملتقى الطالب الجامعي يحتفي بـ 900 يوم من الصمود في وجه العدوان
[17/سبتمبر/2017]
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by