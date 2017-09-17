محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل أرحب تؤكد أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية صنعاء - سبأ:

أكدت قبائل أرحب بمحافظة صنعاء في لقاء موسع برئاسة وكيل المحافظة محمد الحباري أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.



كما أكد اللقاء الذي ضم مشائخ وأعيان ووجهاء وتربويي وشخصيات مناطق ذيبان وزندان والخميس وبني علي وعيال عبد الله ضرورة بذل المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



وشدد على أهمية رفد جبهات العزة والكرامة بالمزيد من الرجال والغذاء حتى تحقيق الانتصار وطرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن .. لافتين إلى أهمية استشعار المسئولية تجاه ما يمر به الوطن من مخاطر.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ