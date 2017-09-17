محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء قبلي وقافلة دعم من قبائل قيفه بالبيضاء للجيش واللجان الشعبية البيضاء - سبأ:

سيرً أبناء مديرية ولد ربيع قيفه بمحافظة البيضاء اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة تحت شعار "بالمال والرجال ندعم الجبهات ".



وخلال تسيير القافلة التي إحتوت على مبالغ مالية ومواد غذائية وعدد من الأغنام والمواشي .. نظم أبناء ووجهاء ومشائخ وقبائل قيفه لقاء قبلي، نددوا فيه بإستمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.



وأكد المشاركون أن هذه القافلة أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة والبطولة الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه.



وأشاروا إلى أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. مؤكدين إستعداد أبناء وقبائل البيضاء رفد الجبهات بالرجال والعتاد للدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



واستنكرت قبائل قيفه صمت المجتمع الدولي المخيب للآمال جراء الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني .. مؤكدة أن قبائل قيفه ستبقى على العهد في التصدي للعدوان ومرتزقته.



ودعت قبائل قيفه كافة أبناء اليمن إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف وتفويت الفرصة على القوى الإجرامية التي تريد زعزعة وإقلاق السكينة العامة .. مشددين على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليتهم خلال المرحلة الراهنة في مواجهة قوى الغزو والإحتلال.



وأكدت إستمرار قبائل قيفه في النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان والدفاع عن عزة وكرامة وسيادة الوطن .

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ