محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صعدة: مناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الثورة صعدة - سبأ:

ناقش إجتماع اليوم بمحافظة صعدة برئاسة وكيل المحافظة لشئون الخدمات صالح عقاب، الترتيبات الأمنية الخاصة الإحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة ٢٦ سبتمبر.



وفي الإجتماع الذي ضم نائبا مدير الأمن بالمحافظة العقيد منصور الشرعبي والعقيد طارق الكربي ومدير عام المرور محمد عيظه الهميسي وقادة الوحدات الأمنية، أكد الوكيل عقاب على أهمية المشاركة والحشد للاحتفالات بهاتين المناسبتين الوطنيتين.



وأكد على أهمية أن تتضمن الخطة الأمنية الترتيبات اللازمة بما فيها السلامة المرورية وتنظيم عملية السير ..مشددا على ضرورة تضافر الجهود في التنظيم والإعداد الجيد لهذه المناسبتين.



حضر الاجتماع مدير مكتب الأوقاف والإرشاد لطف العواوي.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ