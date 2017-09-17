[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تسبب 47 حادثا مروريا في وفاة 16 شخصاً وإصابة 88 آخرين بإصابات مختلفة خلال ثلاثة أيام في عدد من المحافظات.
وأوضح تقرير صادر عن شرطة المرور تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحوادث التي وقعت أيام الأربعاء والخمس والجمعة الماضية، توزعت على 21 حادث صدام مركبات و17 دهس مشاة وتسعة حوادث انقلاب مركبات.
وقدر التقرير الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بثلاثة ملايين و 850 ألف ريال.. مرجعا أسبابها إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز الخاطئ بالإضافة إلى لأسباب أخرى .
سبأ