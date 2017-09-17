رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دياز تفوز ببطولة اليابان وتحقق أول ألقابها في تنس المحترفات طوكيو - سبأ:



أحرزت الكازاخستانية زارينا دياس المصنفة في المركز 100 عالميا باكورة ألقابها،اليوم عندما توّجت ببطولة طوكيو الدولية للتنس.



وتغلبت دياس على اليابانية مييو كاتو المصنفة 171 عالميا في المباراة النهائية، بمجموعتين نظيفتين، بواقع، (6-2) و(7-5)، خلال ساعة و17 دقيقة.



ويعد اللقب هو الأول لدياس (23 عاما)، التي بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2008.



وسبق لدياس بلوغ نهائي إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات لمرة واحدة فقط، وكانت في أكتوبر 2014، في بطولة أوساكا اليابانية، عندما خسرت أمام الأسترالية سامانتا ستوسور بمجموعتين نظيفتين.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ