ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:35م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس هيئة رفع المظالم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عبد الملك الاغبري.
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
تأهل فرنسا لنهائي كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على صربيا
فاز الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا على الصربي دوسان لايوفيتش 2-6 و6-2 و7-6 و6-2 ليعطي بلاده تقدما لا يمكن تعويضه بنتيجة 3-1 على صربيا ولتحجز مكانها في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد.
آخر الأخبار:
فوز البريطاني هاميلتون بسباق جائزة سنغافورة الكبرى بعد خروج فيتل من السباق
السياحة التونسية تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية فى إفريقيا
تمديد عقد المدافع كارباخال مع ريال مدريد الأسباني حتى 2022م
ميركل: قدرة مجلس الأمن على حل النزاعات الدولية محدودة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
حرائق الغابات تكبد الولايات المتحدة خسائر بأكثر من ملياري دولار
[17/سبتمبر/2017]
واشنطن- سبأ:
تجاوزت تكاليف مكافحة حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ملياري دولار في 2017 مسجلة رقمًا قياسيًا.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو في بيان خطي له، القول: إن "إنفاق هيئة الغابات على إخماد الحرائق في السنوات الأخيرة ارتفع من 15 في المائة من الميزانية إلى 55 في المائة أو ربما أكثر من ذلك مما يعني ضرورة أن نواصل الاقتراض من صناديق مخصصة لإدارة الغابات".

وأضاف إن هيئة الغابات وهي إحدى فروع وزارة الزراعة الأمريكية كان يمكن أن تنفق هذه المبالغ على قطع الأخشاب أو إجراءات تهدف إلى الحد من اشتعال الحرائق في الغابات.

وأوضح أن صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص أموال لإخماد الحرائق لم تعد كافية وسط مواسم الحرائق التي أصبحت أطول وتقضى على مساحات أوسع من الأراضي العامة ومعظمها في الغرب الأمريكي.. معتبرًا أنه يجب على الكونجرس أن يعامل حرائق الغابات الضخمة مثلما يعامل الكوارث الأخرى الضخمة التي تغطيها أموال الحالات الطارئة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ميركل: قدرة مجلس الأمن على حل النزاعات الدولية محدودة
مستوطنون صهاينة يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية فيه
خامنئي يتوعد بالرد على أي "خطوة خاطئة" من الولايات المتحدة حيال الاتفاق النووي
حركة حماس الفلسطينية تحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة
السلطات الأمريكية تعزز إجراءات الأمن في نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الناخبون الباكستانيون يصوتون في انتخابات فرعية تعد اختبارا لدعم رئيس الوزراء المعزول
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
مقتل 22 مسلحا خلال يومين في عمليات شنتها القوات الافغانية شمالي البلاد
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة
سول: مون وترامب اتفقا على ضرورة فرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية
العدوان السعودي على اليمن
قبائل أرحب تؤكد أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية
[17/سبتمبر/2017]
لقاء قبلي وقافلة دعم من قبائل قيفه بالبيضاء للجيش واللجان الشعبية
[17/سبتمبر/2017]
قبائل جحانة تدعو إلى إستمرار رفد الجبهات
[17/سبتمبر/2017]
ملتقى الطالب الجامعي يحتفي بـ 900 يوم من الصمود في وجه العدوان
[17/سبتمبر/2017]
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by