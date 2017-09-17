عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حرائق الغابات تكبد الولايات المتحدة خسائر بأكثر من ملياري دولار واشنطن- سبأ:

تجاوزت تكاليف مكافحة حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ملياري دولار في 2017 مسجلة رقمًا قياسيًا.



ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو في بيان خطي له، القول: إن "إنفاق هيئة الغابات على إخماد الحرائق في السنوات الأخيرة ارتفع من 15 في المائة من الميزانية إلى 55 في المائة أو ربما أكثر من ذلك مما يعني ضرورة أن نواصل الاقتراض من صناديق مخصصة لإدارة الغابات".



وأضاف إن هيئة الغابات وهي إحدى فروع وزارة الزراعة الأمريكية كان يمكن أن تنفق هذه المبالغ على قطع الأخشاب أو إجراءات تهدف إلى الحد من اشتعال الحرائق في الغابات.



وأوضح أن صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص أموال لإخماد الحرائق لم تعد كافية وسط مواسم الحرائق التي أصبحت أطول وتقضى على مساحات أوسع من الأراضي العامة ومعظمها في الغرب الأمريكي.. معتبرًا أنه يجب على الكونجرس أن يعامل حرائق الغابات الضخمة مثلما يعامل الكوارث الأخرى الضخمة التي تغطيها أموال الحالات الطارئة.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ