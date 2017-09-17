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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:27:35م
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تنفيذي ريمة يناقش الترتيبات للمشاركة في الإحتفالات بأعياد الثورة
[17/سبتمبر/2017]
ريمة - سبأ:
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري اليوم، الترتيبات للمشاركة في الإحتفالات بذكرى ثورة 21 سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر.

وأكد الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة حافظ الواحدي وصالح العياضي على أهمية المشاركة في الفعاليتين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

كما أكد الاجتماع على أهمية حشد الجهود في مختلف المديريات لتجهيز قوافل الدعم ورفد الجبهات بالرجال.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.

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