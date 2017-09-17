ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:31:38م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس هيئة رفع المظالم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عبد الملك الاغبري.
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية
بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.
آخر الأخبار:
بدء برنامج تدريبي للعاملين بالمساحات الصديقة للأطفال بأمانة العاصمة
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس التلاحم القبلي
السلطات الأمريكية تعزز إجراءات الأمن في نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بدء برنامج تدريبي للعاملين بالمساحات الصديقة للأطفال بأمانة العاصمة
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بدأت بأمانة العاصمة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل الناشطين والمشرفين العاملين في المساحات الصديقة للأطفال، والذي ينظمه مؤسسة حماية الأطفال والشباب في اطار مشروع ضمان توفير حماية الأطفال والمستضعفين والمتأثرين من الحرب.

وأوضحت رئيسة مؤسسة حماية الأطفال والشباب نسيم المليكي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج يعد أحد أهم المشاريع النفسية الموجهة التي تهدف إلى توفير مناخات التأثير المعنوي المعزز لثقافة الطفل والتكوين السيوكولوجي الذي يجعلهم قادرين على تجاوز الاثر النفسي الناتج عن تداعيات الحرب والضغط الاستثنائي السلبي وذلك بدعم من منظمة رعاية الطفولة.

وأشارت إلى أن البرنامج الذي يستمر خمس أيام بمشاركة 27 ناشطا وناشطه يهدف إلى تعزيز الرفاهة النفسية والاجتماعية بين الأطفال ذكور وإناث وأولياء أمورهم إلى جانب تحديد انشاء ثلاث مساحات صديقة للأطفال في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة هي الثورة والوحدة ومديرية معين، وكذا تحديد الحالات المستضعفة والتي بحاجة إلى إدارة حالة.

وقالت المليكي إن البرنامج سيعمل على تقديم الخدمات المباشرة لعدد 97 حالة من الأطفال المتضررين، ضحايا الحرب والعنف المبني على النوع وصولا إلى تحقيق تأهيل ثلاث أسر بديلة لتقديم خدمات لم الشمل للأطفال الغير مصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

وأكدت أن التدريب سيتم عبر مختصي ادارة الحالة بينما سيتم توفير الدعم الاحتياجي من قبل مؤسسة حماية الأطفال والشباب، كما سيشمل المشروع عقد دورات مكثفة وجلسات نوعية وتنفيذ برامجي هادف للأيام المفتوحة بالشراكة مع فعاليات محلية وتنموية مختلفة وبالتنسيق مع الجهات الاختصاصية والحكومية المعنية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس التلاحم القبلي
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
طيران العدوان يدمر أبراج الإتصالات بمديرية جحانة
قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس هيئة رفع المظالم
هيئة الطيران المدني تطلق نداء استغاثة لرفع الحظر عن مطار صنعاء
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير
رئيس مجلس النواب يلتقي مدير العمليات في المفوضية الأوروبية
مناقشة آلية عمل اللجنة الفنية لإعادة مقرات وورش صيانة المقاعد والأثاث المدرسي
اجتماع موسع بذمار يناقش الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة
العدوان السعودي على اليمن
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
[17/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يدمر أبراج الإتصالات بمديرية جحانة
[17/سبتمبر/2017]
قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش
[17/سبتمبر/2017]
هيئة الطيران المدني تطلق نداء استغاثة لرفع الحظر عن مطار صنعاء
[17/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by