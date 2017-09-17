محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء برنامج تدريبي للعاملين بالمساحات الصديقة للأطفال بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

بدأت بأمانة العاصمة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل الناشطين والمشرفين العاملين في المساحات الصديقة للأطفال، والذي ينظمه مؤسسة حماية الأطفال والشباب في اطار مشروع ضمان توفير حماية الأطفال والمستضعفين والمتأثرين من الحرب.



وأوضحت رئيسة مؤسسة حماية الأطفال والشباب نسيم المليكي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج يعد أحد أهم المشاريع النفسية الموجهة التي تهدف إلى توفير مناخات التأثير المعنوي المعزز لثقافة الطفل والتكوين السيوكولوجي الذي يجعلهم قادرين على تجاوز الاثر النفسي الناتج عن تداعيات الحرب والضغط الاستثنائي السلبي وذلك بدعم من منظمة رعاية الطفولة.



وأشارت إلى أن البرنامج الذي يستمر خمس أيام بمشاركة 27 ناشطا وناشطه يهدف إلى تعزيز الرفاهة النفسية والاجتماعية بين الأطفال ذكور وإناث وأولياء أمورهم إلى جانب تحديد انشاء ثلاث مساحات صديقة للأطفال في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة هي الثورة والوحدة ومديرية معين، وكذا تحديد الحالات المستضعفة والتي بحاجة إلى إدارة حالة.



وقالت المليكي إن البرنامج سيعمل على تقديم الخدمات المباشرة لعدد 97 حالة من الأطفال المتضررين، ضحايا الحرب والعنف المبني على النوع وصولا إلى تحقيق تأهيل ثلاث أسر بديلة لتقديم خدمات لم الشمل للأطفال الغير مصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.



وأكدت أن التدريب سيتم عبر مختصي ادارة الحالة بينما سيتم توفير الدعم الاحتياجي من قبل مؤسسة حماية الأطفال والشباب، كما سيشمل المشروع عقد دورات مكثفة وجلسات نوعية وتنفيذ برامجي هادف للأيام المفتوحة بالشراكة مع فعاليات محلية وتنموية مختلفة وبالتنسيق مع الجهات الاختصاصية والحكومية المعنية.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ