محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس التلاحم القبلي صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام.



تطرق اللقاء إلى دور مجلس التلاحم القبلي في دعم الجبهات والحفاظ على الوحدة والنسيج الاجتماعي المستهدف من قبل العدوان بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى دور المجلس في التصدي للمؤامرة الأخيرة على الجبهة الداخلية .



كما تناول اللقاء الخطوات والتحضيرات التي يجريها مجلس التلاحم القبلي من أجل الحشد لاحتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية.



وقد أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بدور القبيلة اليمنية انطلاقا من قيمها ومبادئها وإيمانها بالوطن والحرية والكرامة وتضحياتها من أجل استقلال الوطن وحماية أمنه واستقراره.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ