عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الأمريكية تعزز إجراءات الأمن في نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك - سبأ:

تتأهب شرطة نيويورك ومجموعة من الوكالات الاتحادية لكابوس المرور والأمن السنوي الذي يتمثل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من الشخصيات العامة كلمات على مدى أسبوع.



وقالت وكالة أنباء (رويترز) إن اجتماعات الجمعية العامة ستبدأ بمشاركة كبار الزعماء والدبلوماسيين في العالم يوم الثلاثاء القادم وستؤدي إلى إغلاق شوارع وانتشار الآلاف من أفراد الشرطة ونزول مئات المحتجين إلى وسط حي مانهاتن الذي يعاني الاختناقات المرورية في أيام الأسبوع العادية.



ونقلت عن المتحدث باسم شرطة نيويورك جيه. بيتر دونالد قولهك إن الإجراءات أشبه "بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية في الأمن".



وسيكون ترامب في نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء وسيلقي كلمة في الأمم المتحدة لأول مرة.



وستعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بعد أيام من انفجار قنبلة بدائية الصنع في قطار أنفاق مزدحم في لندن مما أسفر عن إصابة 22 شخصا على الرغم من أنها لم تنفجر بشكل كامل.



ويشارك جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي وعدة وكالات اتحادية أخرى في توفير الأمن أثناء زيارة ترامب وانعقاد اجتماعات الجمعية العامة.



وسيتم إغلاق مساحات شاسعة في المنطقة القريبة من مقر الأمم المتحدة الواقع في أقصى الطرف الشرقي لوسط مانهاتن أمام حركة السيارات كما سيفرض خفر السواحل قيودا مشددة على حركة القوارب.



ولم تعلن الشرطة حتى الآن تقديراتها لتكلفة الإجراءات الأمنية والمرورية التي تستمر أسبوعا.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ