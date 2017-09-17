محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب صعدة - سبأ:

أدانت السلطة المحلية بمحافظة صعده الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في نقيل شجاع بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب وأدت إلى سقوط 12 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء.



وأكدت قيادة السلطة المحلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدو السعودي الأمريكي الإجرامي فاق في جرائمه على جرائم العدو الإسرائيلي فاستهدف الشجر والحجر والبشر في مختلف محافظات الجمهورية سعياً منه لإركاع الشعب اليمني الذي يأبى الخضوع والاستسلام مهما قدم من تضحيات.



وأشارت إلى أن هذه الجرائم ستظل وصمة عار في جبين الأنظمة العميلة التي تشارك في العدوان على بلادنا وكل منظمات حقوق الإنسان التي تلتزم الصمت مقابل الاغراءات المادية التي تحصل عليها من قبل تلك الأنظمة الإجرامية.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ