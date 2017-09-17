ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:31:38م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس هيئة رفع المظالم
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عبد الملك الاغبري.
الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.
مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م
أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.
الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية
بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.
آخر الأخبار:
بدء برنامج تدريبي للعاملين بالمساحات الصديقة للأطفال بأمانة العاصمة
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس التلاحم القبلي
السلطات الأمريكية تعزز إجراءات الأمن في نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
[17/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ:
أدانت السلطة المحلية بمحافظة صعده الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في نقيل شجاع بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب وأدت إلى سقوط 12 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأكدت قيادة السلطة المحلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدو السعودي الأمريكي الإجرامي فاق في جرائمه على جرائم العدو الإسرائيلي فاستهدف الشجر والحجر والبشر في مختلف محافظات الجمهورية سعياً منه لإركاع الشعب اليمني الذي يأبى الخضوع والاستسلام مهما قدم من تضحيات.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم ستظل وصمة عار في جبين الأنظمة العميلة التي تشارك في العدوان على بلادنا وكل منظمات حقوق الإنسان التي تلتزم الصمت مقابل الاغراءات المادية التي تحصل عليها من قبل تلك الأنظمة الإجرامية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء برنامج تدريبي للعاملين بالمساحات الصديقة للأطفال بأمانة العاصمة
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس التلاحم القبلي
طيران العدوان يدمر أبراج الإتصالات بمديرية جحانة
قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس هيئة رفع المظالم
هيئة الطيران المدني تطلق نداء استغاثة لرفع الحظر عن مطار صنعاء
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير
رئيس مجلس النواب يلتقي مدير العمليات في المفوضية الأوروبية
مناقشة آلية عمل اللجنة الفنية لإعادة مقرات وورش صيانة المقاعد والأثاث المدرسي
اجتماع موسع بذمار يناقش الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة
العدوان السعودي على اليمن
محلي صعده يدين جريمة العدوان في حريب القراميش بمأرب
[17/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يدمر أبراج الإتصالات بمديرية جحانة
[17/سبتمبر/2017]
قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش
[17/سبتمبر/2017]
هيئة الطيران المدني تطلق نداء استغاثة لرفع الحظر عن مطار صنعاء
[17/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير
[17/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by