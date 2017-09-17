محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان - أرشيف طيران العدوان يدمر أبراج الإتصالات بمديرية جحانة صنعاء - سبأ:

دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أبراج الإتصالات في مديرية جحانة بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران تحالف العدوان دمر بثلاث غارات أبراج الإتصالات في جبل بريرا بمديرية جحانة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة صرف في مديرية بني الحارث، كما شن الطيران المعادي غارتين على مديرية نهم.



وأدان المصدر إستمرار جرائم تحالف العدوان في إستهداف المواطنين ومنازلهم وتدمير البنية التحتية ومقدرات الوطن .. محملا المجتمع الدولي مسئولية تمادي العدوان في إستمرار تدمير المرافق الحيوية والمنشآت .

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ