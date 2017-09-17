محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في حريب القراميش صنعاء - سبأ:

أدانت قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذيه ومنظمات المجتمع المدني المجزرة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الامريكي في منطقة حريب القراميش بمحافظة مأرب وراح ضحيتها 12 شهيدا.



واستنكرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إمعان النظام السعودي في قتل الأبرياء وارتكاب أبشع المجازر الوحشيه علی مدی نحو ثلاثة أعوام مستغلا صمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية.



وأكد البيان أن تحالف العدوان السعودي يكشف كل يوم بهذه الجرائم حالة الافلاس والتخبط الذي وصل إليها مقابل صمود وإرادة شعب يرفض الخنوع والاستسلام والوصاية مهما تمادت وحشية العدوان.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ