محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس هيئة رفع المظالم صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عبد الملك الاغبري.



وفي اللقاء أشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية دور هيئة رفع المظالم في تحقيق العدالة ومساعدة الأجهزة القضائية والتخفيف عن المواطنين وطالبي العدالة وترسيخ العمل المؤسسي في مختلف الأطر.. متمنيا للقاضي الاغبري التوفيق والنجاح في مهمته الحالية في إدارة هيئة رفع المظالم.



فيما استعرض القاضي الاغبري رؤيته لتفعيل العمل في هيئة رفع المظالم وتجويد أدائها والبناء على ما تم فيها من عمل سابق .

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ