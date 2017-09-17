محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الطيران المدني تطلق نداء استغاثة لرفع الحظر عن مطار صنعاء صنعاء - سبأ:

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد نداء استغاثة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية ومجلس حقوق الإنسان، للتحرك السريع لرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي لإنقاذ حياة آلاف المرضى والعالقين بالخارج.



وجدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن أحمد غانم مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بضرورة التحرك السريع لإيقاف الممارسات غير القانونية واللاإنسانية بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية والتي تسببت في كارثة إنسانية وحولت اليمن إلى سجن كبير.



وأوضح الدكتور مازن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى وفاة ما يقارب 13 ألف و395 مريضا منذ بداية إغلاق مطار صنعاء الدولي بمعدل 37 حالة وفاة في اليوم نتيجة عدم تمكنهم من السفر أو الحصول على أدوية ومحاليل طبية تنقل عبر الجو.



وأشار إلى أن 95 ألف مريض ينتظرونهم مصير مجهول نتيجة استمرار إغلاق المطار صنعاء بالإضافة إلى الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج أو من يرغبون في العودة إلى الوطن خاصة والعام الدراسي الجديد على الأبواب.



وبين أن حوالي 50 ألف مواطن أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في الخارج .. لافتا إلى ما تقوم به دول تحالف العدوان من تقييد وإلغاء العديد من الرحلات من وإلى مطاري عدن وسيئون الأمر الذي يتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية.



وطالب المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة للطيران المدني الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل على فتح مطار صنعاء الدولي لاعتبارات إنسانية بحتة.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ