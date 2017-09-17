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رئيس مجلس النواب يلتقي مدير العمليات في المفوضية الأوروبية
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم مدير عام العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية جان لويس دي بروير ومدير المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في اليمن كريستوف ريلتين ومسئول مكتب اليمن بالمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية موريل باربارا دي ويت.

وفي اللقاء رحب رئيس المجلس بالوفد الأوروبي .. مؤكدا أهمية هذه الزيارة والتي سيتم على ضوءها تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأبدى الإستعداد لتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للبعثات التي تعمل في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في أي منطقة من مناطق اليمن .. مؤكداً إهتمام المجلس وأعضائه والمسئولين بكافة المواطنين.

ولفت إلى أن رؤية مجلس النواب تنطلق من رؤية وطنية شاملة تتضمن أهمية تقديم الدعم والمساعدة لكل مواطن محتاج في أي محافظة من محافظات الجمهورية .. لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب سيكونون عوناً للبعثات والمنظمات الإنسانية بما يمكنها من تقديم المساعدات لمستحقيها.

وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره للعاملين المحليين وغير المحليين في المجال الإنساني الذين يقدمون الخدمات الإنسانية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى ما سببه تحالف العدوان بقيادة السعودية من أضرار جسيمة شملت مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية وما خلفه من أوضاع كارثية للشعب اليمني.

وأشار إلى النتائج الناجمة عن الحصار البري والبحري والجوي بما في ذلك الحصار الإقتصادي والحظر على مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى التهديد بتعطيل عمل ميناء الحديدة .. لافتا إلى ما يستخدمه العدوان من أسلحة محرمة دولية وأثر ذلك في إنتشار الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا.

ودعا رئيس مجلس النواب دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف الحرب الظالمة ورفع الحصار عن اليمن وتمكين المنظمات الإنسانية والحقوقية من القيام بدورها في هذا الجانب.

ولفت بهذا الصدد إلى الجرائم التي إرتكبها ويرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني .. مشيدا بمواقف البرلمان الأوروبي الإيجابية مع الشعب اليمني وجهوده في حث دول الإتحاد على حظر على بيع الأسلحة بمختلف أنواعها لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الموقف الإيجابي سيسجله الشعب اليمني للبرلمان والأصدقاء الأوروبيين.

كما قدم الأخ يحيى علي الراعي للوفد الأوروبي وثيقة المبادرة التي أقرها مجلس النواب لحل الأزمة وكذا تسليمه وثيقة البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب التي تعبر عن شكر الشعب اليمني للبرلمان الأوروبي على مواقفه الإيجابية معه.

كما سلم رئيس مجلس النواب للمسئول الأوروبي درع مجلس النواب.

فيما أشاد المسئول الأوروبي بالطرح الشامل لرئيس مجلس النواب عن الجوانب الإنسانية في اليمن جراء الأوضاع الراهنة.. مشيرا إلى تطابق الرؤى الإنسانية في هذا الجانب .

وأكد حرصه وكل العاملين على تقديم وإيصال المساعدات إلى الفئات الأشد حاجة إليها.. معربا عن أمله في تقديم المزيد التسهيلات للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.

ولفت جان لويس دي بروير إلى أنه سيخاطب الدول المانحة بالإيفاء بإلتزامتها في الجوانب الإنسانية نظراً لأهمية ذلك وحاجة المجتمع اليمني للمساعدات الإنسانية.. مبينا أنه سيرفع تقرير حول نتائج زيارته الحالية حول الوضع الإنساني والصحي والدوائي والغذائي في اليمن.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس ناصر محمد باجيل وعضو المجلس محمد منصور البكري وأمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان ومدير مكتب رئيس المجلس معين يحيى علي الراعي.

سبأ
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