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الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق
[17/سبتمبر/2017]
دمشق - سبأ:
التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) انه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في سوريا في ظل الحرب الاهلية التي تتعرض لها .

وبحسب الوكالة أكد الرئيس السوري للوفد، أن بعض الحكومات الغربية لا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم ما بدأت تعانيه من ارتداد هذا الإرهاب على شعوبها.

وأوضح الأسد أن الزيارات التي تقوم بها الوفود الأوروبية إلى سوريا، والاطلاع على الوقائع، يمكن أن يلعبا دورا مهما في تعزيز بوادر تغير الرأي العام الغربي تجاه ما يجري في سوريا.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد، تضامنهم مع الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب "المدعوم من دول غربية وإقليمية".. لافتين إلى أن الإرهاب الذي ضرب سوريا منذ سنوات بدأت تعانيه العديد من الدول الأوروبية، ويشكل تهديدا حقيقيا لأمن وحياة ومستقبل مواطنيها.

وأشار أعضاء الوفد إلى أنهم سيبذلون كل جهد ممكن، لتوضيح الحقائق حول ما يجري في سوريا، سواء في بلدانهم أو في باقي الدول الأوروبية، إلى جانب العمل على رفع الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري.

سبأ
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