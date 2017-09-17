عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 22 مسلحا خلال يومين في عمليات شنتها القوات الافغانية شمالي البلاد كابول - سبأ:

اعلن الجيش الافغاني اليوم عن مقتل 22 مسلحا على الأقل واصابة 26 آخرون في عمليات شنتها قوات الجيش خلال اليومين السابقين بمقاطعة جاوزجان شمالي البلاد.



وقال مسؤول بالجيش في تصريح له "شن الجيش الوطني الأفغاني عمليات عسكرية في أجزاء من مقاطعة جاوزجان منذ يومين لتطهير المنطقة من المتمردين،"... مضيفا أن 22 مسلحا قتلوا وأصيب 26 آخرون والقي القبض على خمسة خلال العملية الجارية.



وأوضح الجنرال عبد الديان نائب قائد كتيبة شاهين 209 العسكرية أن جنديا في الجيش فقد حياته واصيب آخر خلال العملية.



وتعد مدينة شبرغان عاصمة مقاطعة جاوزجان الواقعة على بعد 390 كيلومترا شمالي كابول واحدة من المقاطعات المضطربة، حيث تنشط حركة طالبان وتنظيم داعش هناك، ويشنان غالبا هجمات ضد قوات الأمن.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ