الرئيس الصماد يحضر المهرجان الزراعي الأول للبطاطس حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في بيت الثقافة بصنعاء، المهرجان الزراعي الأول للبطاطس الذي يقام بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بحضور وزير الزراعة والري... الرئيس السوري يلتقي وفدا برلمانيا إيطاليا بدمشق التقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو مجلس الشيوخ. مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً. الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.