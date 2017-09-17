[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة الفنية لإعادة مقرات وورش صيانة المقاعد والأثاث المدرسي في الجمهوريه التابعة لوزارة التربية والتعليم، ناقشت اليوم بصنعاء آليات عملها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك.
و في اجتماع اللجنة أكد رئيس اللجنة وكيل وزارة التربية لقطاع المشاريع والتجهيزات عبد الكريم الجنداري أهمية تضافر جهود الجميع لإعادة كل المقرات والورش إلى وزارة التربية والتعليم لضمان تفعيلها في صيانة المقاعد والأثاث المدرسي.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2017 نص على إعادة كل مقرات وورش صيانة المقاعد المدرسية في الجمهورية إلى وزارة التربية والتعليم، وتشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية وكلاء وزارات الدفاع والداخلية والمالية والخدمة المدنية ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
حضر الاجتماع وكيلا وزارتي الداخلية عبد الخالق السياغي والخدمة المدنية شكري عبد المولى ونائب مدير المؤسسة الاقتصادية بكيل البراشي
سبأ