رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فيتل يخرج من سباق سنغافورة للسيارات وهاميلتون يتصدر سنغافورة - سبأ:

تبخرت آمال سيباستيان فيتل في العودة إلى صدارة الترتيب العام لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الاحد بعد أن تعرض لحادث تصادم في المنعطف الأول باللفة الافتتاحية في سباق جائزة سنغافورة الكبرى.



وانطلق السائق الألماني من المركز الأول على حلبة زلقة بفعل الأمطار لكنه انسحب بعدما تضررت سيارته بشدة جراء الحادث الذي أثر أيضا على زميله في فيراري كيمي رايكونن وماكس فرستابن سائق رد بول.



وقفز لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم الذي كان يتفوق بثلاث نقاط على فيتل قبل انطلاق السباق الحالي إلى مقدمة السباق من المركز الخامس.



ونزلت سيارة الأمان بينما كان الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول في المركز الثاني.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ