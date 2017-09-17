محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع موسع بذمار يناقش الترتيبات للمشاركة في الإحتفال بأعياد الثورة ذمار - سبأ:

ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ ذمار حمود محمد عباد الترتيبات للمشاركة في الإحتفال باعياد الثورة.



(الذكرى الثالثة ل21 سبتمبر العيد الـ55 ل 26 سبتمبر والذكرى 54 ل 14 اكتوبر)



وأكد الإجتماع بحضور وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والمجالس المحلية بالمديريات، أهمية الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد واستمرار العدوان والحصار.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وافشال كافة مخططاته التي تستهدف اليمن ارضا وشعبا.



وفي الاجتماع أكد المحافظ عباد ضرورة الحشد والمشاركة في الفعاليات الرسمية المقرة مركزيا وعلى مستوى المحافظة.. لافتا الى ضرورة الاعداد الجيد والتنافس على مستوى المديريات لتقديم قافلة المحافظة لابطال الجيش والجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن سيادة ووحدة وامن واستقرار الوطن.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ