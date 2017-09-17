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مؤسسة المياه تدعو للاستفادة من فترة تحمل أمانة العاصمة30 بالمائة
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المواطنين إلى استغلال الفترة المتبقية من المدة الأخيرة لتحمّل أمانة العاصمة 30 بالمائة من المبالغ المسددة لمؤسسة المياه .

وأوضح القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فترة التمديد الثالثة والأخيرة لفترة تحمل السلطة المحلية 30 بالمائة من المبالغ المسددة من قبل مشتركي مؤسسة المياه بالأمانة تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر الجاري مراعاة لظروف ومعاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين وستة أشهر.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بالأمانة تهدف من قرار التمديد الثالث والأخير إلى مواصلة تشجيع سكان ومواطني العاصمة صنعاء على الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم بتحمل الأمانة 30 بالمائة من أي مبلغ يتم تسديده، كتسديد إضافي للمشترك ، كما سهلت المؤسسة خدمة التقسيط المريح بأقل الإمكانيات للمتأخرات السابقة.

كما أوضح أن القرار للشهر الثالث على التوالي جاء في خدمة المواطن بالدرجة الأولى لتخفيف معاناته جراء الأوضاع التي تمر به البلاد .. داعيا وسائل الإعلام إلى استشعار المسئولية والتعاون مع مؤسسة المياه في توعية المواطنين بأهمية تسديد ما عليهم من التزامات ماليه للحفاظ على المؤسسة حتى تتمكن من أداء واجبها والإيفاء بمتطلبات المياه.

وأكد المهندس محمد مداعس أن التقارير المرفوعة من مدراء مناطق مؤسسة المياه بمديريات الأمانة ومكاتب التحصيل أظهرت تجاوبا جيدا من قبل المواطنين على تسديد الفواتير في المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة التي بدأت منتصف يوليو الماضي وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.. مثمنا هذه المبادرة لقيادة السلطة المحلية بالأمانة ممثلة بأمين عام المجلس المحلي للأمانة أمين جمعان واهتمامها بتذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة تبذل قصار جهدها لتوفير واستمرار خدمة المياه والالتزام بالجدول الزمني لتوزيعها على الأحياء والمناطق بأمانة العاصمة كجهد استثنائي في ظروف صعبة في ظل ما تعانيه المؤسسة من ارتفاع التكاليف أضعاف ما كانت عليه سابقاً مع الانقطاع الكلي للكهرباء.. مبينا أنه رغم الارتفاع الكبير في التكاليف إلا أن قيمة التعرفة لا تزال كما هي بنفس القيمة السابقة استشعارا من المؤسسة للمسئولية الوطنية ولما يعانيه المواطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى أهمية تعزيز إيرادات المؤسسة المحصلة من المشتركين والتي تعتمد عليها المؤسسة بشكل كامل لتتمكن من أداء واجبها وتوفير خدمات المياه بالشكل المطلوب.

سبأ
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