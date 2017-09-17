محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مبادرات دعم استمرار العملية التعليمية صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع كتلة التعليم اليوم بمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بصنعاء آليات ومبادرات دعم استمرار العملية التعليمية وحشد ومناصرة العودة للمدرسة والالتحاق بالتعليم .



واستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلو عدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال التعليم ..مشروع الوجبة الخفيفة "بسكويت تمرية مدعم بالمعادن والفيتامينات " الذي يموله برنامج الأغذية العالمي و يستهدف في مرحلته الأولى على مدى عامين 40 الف طالب وطالبة بمحافظات " تعز ، شبوة ، لحج ، صعدة " ضمن برنامج التعليم لا ينتظر .



و تطرق الاجتماع الى بدائل توفير المرتبات وإمكانية إسهام المنظمات الدولية المانحة في توفيرها .

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ