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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:04:57م
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مناقشة مبادرات دعم استمرار العملية التعليمية
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع كتلة التعليم اليوم بمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بصنعاء آليات ومبادرات دعم استمرار العملية التعليمية وحشد ومناصرة العودة للمدرسة والالتحاق بالتعليم .

واستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلو عدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال التعليم ..مشروع الوجبة الخفيفة "بسكويت تمرية مدعم بالمعادن والفيتامينات " الذي يموله برنامج الأغذية العالمي و يستهدف في مرحلته الأولى على مدى عامين 40 الف طالب وطالبة بمحافظات " تعز ، شبوة ، لحج ، صعدة " ضمن برنامج التعليم لا ينتظر .

و تطرق الاجتماع الى بدائل توفير المرتبات وإمكانية إسهام المنظمات الدولية المانحة في توفيرها .

سبأ
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