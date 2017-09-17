[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع كتلة التعليم اليوم بمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بصنعاء آليات ومبادرات دعم استمرار العملية التعليمية وحشد ومناصرة العودة للمدرسة والالتحاق بالتعليم .
واستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلو عدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال التعليم ..مشروع الوجبة الخفيفة "بسكويت تمرية مدعم بالمعادن والفيتامينات " الذي يموله برنامج الأغذية العالمي و يستهدف في مرحلته الأولى على مدى عامين 40 الف طالب وطالبة بمحافظات " تعز ، شبوة ، لحج ، صعدة " ضمن برنامج التعليم لا ينتظر .
و تطرق الاجتماع الى بدائل توفير المرتبات وإمكانية إسهام المنظمات الدولية المانحة في توفيرها .
سبأ