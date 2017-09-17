محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين على الخط العام بمنطقة مران بصعدة صعدة - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم غارتين استهدفت الخط العام بمنطقة مران بمديرية حيدان بمحافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بحيدان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان طيران العدوان شن غارة على العقبة اسفل مران فيما شن غارة أخرى على منطقة السراط أعلى منطقة مران ايضاً ما أدى إلى حدوث اضرارا كبيرة جداً في الخط العام أعاقت العشرات من السيارات من المرور .



وأشار المصدر إلى ان تحالف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم يتعمد قطع الخط العام باستهدافه بشكل شبه يومي ما أثر على حياة المواطنين في تلك المناطق .

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ