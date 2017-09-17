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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:04:57م
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محافظ ريمة يدشن حملة تسجيل المواليد واصدار شهادات الميلاد
[17/سبتمبر/2017]
ريمة - سبأ:
دشن محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم ومعه وكيلا المحافظة حافظ الواحدي وصالح العياضي حملة قيد وتسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد التي ينفذها فرع الأحوال المدنية بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي في اربع مديريات.

وفي التدشين أكد محافظ ريمة العمري أهمية تنفيذ الحملة لحصول المواليد على شهادات الميلاد والتي تمثل حق من حقوقهم المكفولة .

ودعا اولياء الامور إلى التعاون مع الحملة في الحصول على شهادات الميلاد لأطفالهم كونها أول وثيقة إثبات للهوية الشخصية .

واشاد بالجهود المبذولة من قبل فرع مصلحة الاحوال المدنية بالمحافظة ومنظمة اليونيسيف في تنفيذ هذه الحملة بهدف خلق ثقافة مجتمعية حول أهمية الوثائق الرسمية وتسجيل المواليد الجدد.

بدورهم أوضحا مدير عام مصلحة الاحوال المدنية بالمحافظة العقيد خالد الشهاري ومستشار رئيس مصلحة الاحوال المدنية العقيد محمد الارياني ومديرعام السجل المدني لرئاسة المصلحة العقيد هاشم يحي هاشم الى أن الحملة تستهدف مديريات كسمة - السلفية - بلاد الطعام - مزهر على مدى اسبوعين.. داعين جميع المواطنين في المديريات المستهدفة إلى التوجه إلى أقرب مركز تسجيل ميداني من مراكز التسجيل التي تم افتتاحها في المديريات، لتسجيل أطفالهم والحصول على شهادة الميلاد مجاناً .

تخلل الفعالية اناشيد معبرة عن المناسبة نالت الاستحسان .

حضر التدشين القيادات التنفيذية بالمحافظة والقيادات المحلية بمديرية الجبين .

سبأ
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