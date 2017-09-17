دعوة المواطنين للاستفادة من الفترة المتبقية للمدة الأخيرة لتحمّل أمانة العاصمة 30 بالمائة من المبالغ المسددة لمؤسسة المياه [17/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المواطنين إلى استغلال الفترة المتبقية من المدة الأخيرة لتحمّل أمانة العاصمة 30 بالمائة من المبالغ المسددة لمؤسسة المياه .



وأوضح القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فترة التمديد الثالثة والأخيرة لفترة تحمل السلطة المحلية 30 بالمائة من المبالغ المسددة من قبل مشتركي مؤسسة المياه بالأمانة تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر الجاري ويأتي مراعاة لظروف ومعاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين وستة أشهر .



وأشار إلى ان السلطة المحلية بالأمانة تهدف من قرار التمديد الثالث والأخير إلى مواصلة تشجيع سكان ومواطني العاصمة صنعاء على الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم بتحمل الأمانة 30 بالمائة من أي مبلغ يتم تسديده، كتسديد إضافي للمشترك ، كما سهلت المؤسسة خدمة التقسيط المريح بأقل الامكانيات للمتأخرات السابقة.



كما أوضح أن القرار للشهر الثالث على التوالي جاء في خدمة المواطن بالدرجة الأولى لتخفيف معاناته جراء الأوضاع التي تمر به البلاد ... داعيا وسائل الإعلام إلى استشعار المسئولية الوطنية والتعاون مع مؤسسة المياه في توعية المواطنين بأهمية تسديد ما عليهم من مستحقات والتزامات ماليه للحفاظ على المؤسسة حتى تتمكن من أداء واجبها والإيفاء بمتطلبات المياه والحفاظ على المصلحة العامة.



وأكد القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس أن التقارير المرفوعة من مدراء مناطق مؤسسة المياه بمديريات الأمانة ومكاتب التحصيل أظهرت تجاوبا جيدا من قبل المواطنين على تسديد الفواتير في المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة التي بدأت منتصف يوليو الماضي وتنتهي بنهاية الشهر الجاري .. مثمنا هذه المبادرة الإيجابية لقيادة السلطة المحلية بالأمانة ممثلة بأمين عام المجلس المحلي للأمانة أمين جمعان واهتمامها في تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة بما يكفل استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين.



وأكد مداعس أن المؤسسة تبذل قصار جهدها لتوفير واستمرار خدمة المياه والالتزام بالجدول الزمني لتوزيعها على الأحياء والمناطق بالعاصمة صنعاء، كجهد استثنائي في ظروف صعبة في ظل ما تعانيه المؤسسة من ارتفاع التكاليف أضعاف ما كانت عليه سابقاً مع الانقطاع الكلي للكهرباء.. مبينا أنه رغم الارتفاع الكبير في التكاليف إلا أن قيمة التعرفه لا تزال كما هي بنفس القيمة السابقه استشعارا من المؤسسة للمسئولية الوطنية ولما يعانيه المواطن جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني ..مشيرا إلى أهمية تعزيز إيرادات المؤسسة المحصلة من المشتركين والتي تعتمد عليها المؤسسة بشكل كامل لتتمكن من أداء واجبها وتوفير خدمات المياه بالشكل المطلوب.

سبأ