مجلس النواب يبدأ جلسات أعماله [17/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بدأ مجلس النواب اليوم أولى جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.



وفي مستهل الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على روح فقيد المجلس والوطن عوض سعد السقطري.



واستعرض المجلس محضر تقريري عن أخر جلسة لفترة إنعقاده السابقة، وأستمع إلى تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر والتي بدأت في 22 يوليو وأنتهت في 28 أغسطس 2017م، وعقد خلالها المجلس 25 جلسة وقف فيها أمام 29 موضوعاً .



واستمع المجلس إلى مشروع جدول أعماله لهذه الفترة والذي يتناول رسالة الحكومة بشأن مشروع خطة الانفاق الشهرية للنصف الثاني (يوليو – ديسمبر2017م ) واستكمال الاستماع إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي لمرض الكوليرا والاستماع من وزير المالية إلى المذكرات التفسيرية لمشاريع القوانين التالية :



- مشروع قانون بتعديل بعض بنود الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته .



- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.



- مشروع قانون تعديل القانون رقم (27) لسنة 1995م بشأن الضريبة على استخدام المركبات والآليات .



- مشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية



- مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين .



- مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة .



كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المالية حول متابعة مستوى تنفيذ خطة الإيرادات والنفقات للربع الثاني من عام 2017م وتوصيات المجلس بشأنها وتقرير اللجنة المالية حول التقرير التنفيذي لمستوى الإنجاز من وزارة المالية والمصالح التابعة لها خلال الفترة ديسمبر 2016-مايو 2017م وتقرير اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف حول مشروع قانون بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن وتقرير اللجنة المشتركة من (المالية, الخدمات, السلطة المحلية) حول مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة وتقرير تكميلي للجنة التنمية والنفط بشأن أوضاع قطاع النفط والغاز, والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذا القطاع ، إضافة إلى ما يستجد من أعمال .



وكان رئيس مجلس النواب قد تطرق خلال الجلسة إلى نتائج تواصله الهاتفي مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وكذا نتائج لقائه مع مدير عام العمليات في المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية.



وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الأضرار التي أحدثتها عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وأثرها السلبي على مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، حيث كان يستلم الموظفين في عموم محافظات الجمهورية مرتباتهم بداية كل شهر، ويقوم البنك المركزي اليمني بممارسة مهامه المالية على أكمل وجه وقد تعثرت بسبب هذا الإجراء .



وأكد على ضرورة إعادة البنك المركزي إلى وضعه الطبيعي للقيام بمهامه.. مشيرا إلى ضرورة صرف مستحقات الطلبة المبتعثين للدراسة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي يجد الطلبة صعوبة في الوقت الراهن بسبب ذلك، ودعا الجهات المختصة إلى ضرورة متابعتها وحلها .



ولفت رئيس مجلس النواب إلى عدد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المحافظات الجنوبية والشرقية جراء سيطرة قوات الإحتلال الأجنبي.



وأشار إلى أهمية إيقاف الحرب العدوانية الظالمة التي تشنها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن لما يسببه هذا العدوان الظالم وغير المبرر من كوارث إنسانية ومآسي ومعاناة للمواطنين خاصة الأطفال والشيوخ والنساء .



وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة فك الحصار البري والبحري والجوي والاقتصادي الجائر التي تفرضه دول العدوان على بلادنا.. داعيا إلى أهمية رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وعدم المساس بميناء الحديدة الذي يزود المواطنين بالمواد الغذائية والدوائية ويعد المنفذ الرئيسي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.



وسيواصل المجلس أعماله صباح غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.

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