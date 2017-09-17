انتصارات للجيش واللجان في مختلف الجبهات حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ما وراء الحدود. الشرطة البريطانية تعتقل شابا وتنفذ عمليات تفتيش في جنوب انجلترا بعد هجوم لندن اعتقلت الشرطة البريطانية السبت شابا يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة دوفر الساحلية الجنوبية وداهمت منزلا في بلدة صغيرة خارج لندن في إطار ملاحقة من يقفون وراء تفجير في قطار أنفاق بالعاصمة لندن يوم الجمعة أسفر عن إصابة 30 شخصا. مازدا تعلن عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030م أعلنت شركة (مازدا) اليابانية لصناعة السيارات عن خطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجينة بحلول أوائل 2030م مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً. الأولمبية اليمنية تبدأ برنامج لتأهيل مدربي مراكز الواعدين الرياضية بدأت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم تنفيذ برنامج لتأهيل مدربي المراكز الرياضية المتخصصة في تدريب اللاعبين الواعدين بالعاصمة صنعاء.