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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:10:10م
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قبائل خولان تجدد الوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 جددت قبائل مديرية خولان بمحافظة صنعاء التأكيد على وقوفها إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة والشرف.

وأكدت قبائل مديرية خولان في لقاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبدالملك الغربي وضم مدير المديرية فيصل الهبال وأمين عام المجلس المحلي عبدربه فطرة ومشائخ ووجهاء وأعيان ومسؤولي المديرية، استعدادها للاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر وطرد الغزاة والمحتلين من اليمن.

وشدد الاجتماع على ضرورة توحيد الصف وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.. مؤكدا مشاركة الجميع في الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية بما يعكس صمود الشعب اليمني.

سبأ
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