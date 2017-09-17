عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة رام الله - القدس المحتلة - سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد والليلة الماضية، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة.



ففي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنين فلسطينيين بينهما فتى من بلدة بيت امر شمال الخليل، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وقال الناشط الاعلامي محمد عوض في تصريح له ، إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة بيت امر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين في عصيده، وخلة العين، واعتقلت فتى يبلغ من العمر (15 عاما)، وشابا آخر يبلغ من العمر (18 عاما)، ونقلتهما لجهة غير معلومة، كما داهمت منزل احد المواطنين، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز "عتصيون" الاحتلالي شمال البلدة.



وفي جنين،احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا من جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب على حاجز عسكري مفاجئ، نصبته على الشارع الالتفافي في جنين، بينما كان يقود دراجته النارية، وتم اقتياده إلى معسكر "الجلمة"، وأخلت سبيله، بعد استجوابه لساعات.



وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرى وبلدات برقين، وكفيرت، وتعنك، والسيلة الحارثية، وكفرقود، وشنت حملة تمشيط وسيرت آلياتها في الأزقة، والشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا فلسطينيا من الحي الشرقي في جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ شرق المدينة.



وذكر ذوو المعتقل ، أن جنود الاحتلال استولوا على دراجة نارية كان يقودها.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا من مدينة بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وعمره (34 عاما) من شارع العطن في بيت لحم، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



وفي القدس المحتلة،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المعلمة في المسجد الاقصى المبارك هنادي الحلواني، من منزلها في مدينة القدس بعد العبث بمحتوياته.



يذكر أن الاحتلال لطالما اعتقل السيدة الحلواني وأبعدها عن المسجد الاقصى لفترات متفاوتة كعقاب لها بسبب نشاطها في الأقصى المبارك.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشابين محمد الهندي، وأحمد علي (من سكان مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة)، اثناء مرورهما عبر الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، واقتادتهما الى جهة مجهولة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة شبان خلال اعتراضها زفة عريس متوجهة الى بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن دوريات عسكرية انتظرت موكب عُرسٍ فلسطيني بالقرب من مدخل مستوطنة معاليه أدوميم على بعد أمتار من مدخل بلدة العيزرية وأوقفت المركبات، وأحدثت فوضى وتوترا شديدا في المنطقة قبل أن تعتقل أربعة شبان من المشاركين في موكب العُرس الفلسطيني بزعم محاولتهم الاعتداء على قوات الاحتلال، وتم اقتيادهم الى جهة غير معلومة.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ