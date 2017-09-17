محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات للجيش واللجان في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ما وراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش استهدفت التبة البيضاء في سلاطح وموقع الضبعة السعودي في نجران، لافتاً إلى أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع اثنان من جنوده هما: الرئيس رقباء عاطف محمد الشهري، والرقيب المظلي عبدالله بن عطية الزهراني.



وفي جيزان دك سلاح المدفعية مواقع سعودية شمال الخوبة وقائم زبيد والعبادية والقرن وسودانه ومنفذ الطوال وغرب مثعن والفريضة محققا إصابات مباشرة، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المواقع المستهدفة.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة في نوبة صابر بوادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف وكبدتهم خسائر في الأرواح، فيما فجرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في مديرية المتون ما أدى إلى مصرع وإصابة من كان على متنها.



وقال المصدر إن عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة سقطوا إثر هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقع لهم في مديرية كرش محافظة لحج، فيما سقط قتلى وجرحى آخرين من المرتزقة في عملية نوعية نفذها الجيش واللجان على مواقعهم في مديرية موزع محافظة تعز وتم قنص اثنان من المرتزقة في الدار الغربي بجبهة حمير.



وأكد المصدر مصرع المرتزق عبدالله احمد مهدي غالب بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ميدي التي شهدت قصف المدفعية لتجمعات المرتزقة وإعطاب آلية لهم بصاروخ موجه شمال صحراء ميدي، مشيراً إلى أن تم قنص اثنان من المرتزقة في منطقة المنارة بمديرية نهم.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ