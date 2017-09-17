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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:10:10م
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سول: مون وترامب اتفقا على ضرورة فرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية
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سول: مون وترامب اتفقا على ضرورة فرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية
[17/سبتمبر/2017]
سول - سبأ:
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيسين الكوري الجنوبي مون جيه-إن والأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأحد على زيادة الضغط من خلال العقوبات على كوريا الشمالية في أعقاب تجاربها النووية والصاروخية.

وقال بارك سو-هيون المتحدث باسم البيت الأزرق في إفادة متلفزة إن ”الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون وفرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية حتى تدرك أن تصرفاتها الاستفزازية تؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغط اقتصادي أكبر“.وقال البيت الأزرق إن مون وترامب أدانا بقوة أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية واتفقا على تعاون البلدين مع المجتمع الدولي لتنفيذ أحدث قرارات مجلس الأمن الدولي 2375.

سبأ
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