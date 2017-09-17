محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي المحويت يستعرض ترتيبات الحشد لفعالية ذكرى ثورتي سبتمبر المحويت - سبأ:

استعرض المكتب التنفيذي بمحافظة المحويت في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي احمد الزيكم ترتيبات التحشيد الجماهيري للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر والذكرى الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر.



وناقش الاجتماع تقارير الترتيبات التي نفذتها السلطة المحلية للتحشيد الواسع من أبناء المحافظة إلى ميداني السبعين والتحرير للمشاركة في هاتين الفعاليتين الوطنيتين.



وأشاد الاجتماع بجهود قيادة المحافظة والمجالس المحلية بالمديريات لإنجاح هذه الفعالية وتحشيد جماهير محافظة المحويت إلى ميدان السبعين يوم 21 سبتمبر وإلى ميدان التحرير يوم 26 من سبتمبر بما يفعل من مستوى حضور ومشاركة أبناء محافظة المحويت.



حضر الاجتماع وكيل ول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي والوكيل عبد السلام الذماري والوكيلين المساعدين يحيى إبراهيم والعزي الشجاف وعضو المجلس السياسي لأنصار الله حزام الأسد.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ