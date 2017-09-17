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آخر تحديث: الأحد، 17 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:29:13ص
طيران العدوان يرتكب مجازر وجرائم بعدد من المحافظات
ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية مجازر وجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته في عدد من المحافظات.
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طيران العدوان يرتكب مجازر وجرائم بعدد من المحافظات
[17/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية مجازر وجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته في عدد من المحافظات.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 18 شخصاً بينهم نساء وأطفال استشهدوا وأصيب عدد آخر خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن 12 مواطن بينهم ست نساء وطفلان استشهدوا في غارة لطيران العدوان على مديرية على سيارة أجرة بنقيل شجاع في مديرية حريب القراميش محافظة مأرب، فيما استشهد 5 مواطنين في غارة استهدفت سيارتهم بمنطقة البرح في مديرية مقبنة محافظة تعز.

وقال المصدر أن طيران العدوان شن 3 غارات على مناطق متفرقة في محيط معسكر خالد وأخرى على منطقة الهاملي بمديرية موزع محافظة تعز، وغارتين لطيران على منطقة البرح بمديرية مقبنة إحداهما على منطقة الكمب.

وأشار إلى استشهاد شخص وجرح ثلاثة من المهاجرين الأفارقة إثر استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان في مديرية المتون محافظة الجوف، وغارة على مديرية خب والشعب بالمحافظة ذاتها، كما شن غارة على مديرية نهم.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، وشن طيران العدوان 15 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

ولفت المصدر أن طيران العدوان السعودي شن قرابة 26 غارة على مناطق متفرقة من مدينة الربوعة بعسير، وست غارات على موقع الشرفة تزامنا مع تحليق طيران الأباتشي‏.

سبأ
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