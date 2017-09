Armée attaque le site d'Al-Saltih à Najran [17/سبتمبر/2017]

SAADA, 17 Sep. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont attaqué le site de Salatih devant le port d'Al-Khadhra'a à Najran.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'opération a causé le meurtre d'un certain nombre de mercenaires de l'armée saoudien e d'autres blessés.



La source a ajouté que l'opération de l'attaque a été précédé par une opération de nettoyage de rouquettes et de l'artillerie contre le site d'Al-Tabah Al-Baydha'a et De Roua'ain de l'Ouest à Najran.



AM



SABA