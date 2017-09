Ciblage de sites de l'ennemi à Najran et à Jizan [17/سبتمبر/2017]

NAJRAN, 17 Sep. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de sites et rassemblements de mercenaires de l'agression à Najran et à Jizan.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé les deux sites d'Al-Qarn et de Sawadinah et ciblé de rassemblements de soldats saoudiens et de mercenaires au port d'Al-Tiwal et à l'Ouest de Matha'an à Jizan.



La source a ajouté que la force de l'artillerie a ciblé Al-Tabah Al-Baydha'a dans la zone de Saltih et le site miliaire d'Al-Dhaba'a à Najran.



AM



SABA