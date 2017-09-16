عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة البريطانية تعتقل شابا وتنفذ عمليات تفتيش في جنوب انجلترا بعد هجوم لندن لندن - سبأ:

اعتقلت الشرطة البريطانية السبت شابا يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة دوفر الساحلية الجنوبية وداهمت منزلا في بلدة صغيرة خارج لندن في إطار ملاحقة من يقفون وراء تفجير في قطار أنفاق بالعاصمة لندن يوم الجمعة أسفر عن إصابة 30 شخصا.



وقررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفع مستوى التهديد الأمني إلى مستوى ”حرج“ في وقت متأخر من مساء الجمعة. كما جرى نشر أفراد من الجيش ومن الشرطة المسلحة لتأمين المواقع الاستراتيجية مثل المفاعلات النووية والمواقع الدفاعية.



واعتقلت الشرطة الشاب، وهو ما وصفته السلطات بأنه تطور ”شديد الأهمية“، في الساعة 7.50 صباحا بالتوقيت المحلي (0650 بتوقيت جرينتش) في دوفر من الموقع الذي ينتظر فيه ركاب عبارات تبحر إلى فرنسا. وبعد خمس ساعات داهمت الشرطة مبنى في سانبري، وهي بلدة جنوب غربي لندن، وأخلت المباني المجاورة كإجراء احترازي.



وعرضت وكالة رويترز للأنباء صورا لأطواق أمنية للشرطة في شوارع سانبري في مقاطعة سوري في موقع يبعد نحو 18 كيلومترا عن محطة بارسونز جرين التي انفجرت فيها القنبلة.



وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد السبت ”هذا اعتقال شديد الأهمية. الشرطة حققت تقدما جيدا جدا لكن العمليات متواصلة“ وأضافت أن مستوى التهديد الذي تواجهه البلاد سيبقى عند ”حرج“.



وقالت ”لا شك أن تلك كانت عبوة ناسفة بدائية الصنع خطيرة ومن حسن الحظ أنها لم تتسبب إلا في أضرار محدودة“.



وأشعلت القنبلة بدائية الصنع لهبا في عربة مزدحمة من قطار الأنفاق خلال ساعة الذروة بغرب لندن صباح الجمعة لكنها لم تنفجر بشكل كامل فيما يبدو. وهذا هو خامس هجوم إرهابي كبير يقع في بريطانيا هذا العام.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ