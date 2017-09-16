عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الآلاف يتظاهرون في إقليم الباسك الإسباني تأييدا لاستفتاء كاتالونيا بيلباو- سبأ:

تظاهر السبت في إقليم الباسك الإسباني الآلاف تأييدا للاستفتاء الذي يعتزم الانفصاليون في إقليم كاتالونيا تنظيمه في 1 أكتوبر المقبل على الرغم من رفض مدريد.



وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بـ 35 ألف نسمة، وسار المتظاهرون في بيلباو (شمال) وسط أجواء مشحونة.



وجرت التظاهرة قبل أسبوعين من موعد الاستفتاء الذي أعلنت السلطة الانفصالية في إقليم كاتالونيا عزمها على اجرائه في الأول من أكتوبر على الرغم من تحذيرات الحكومة الفدرالية في مدريد التي تعتبر هذه الخطوة غير شرعية وهو رأي أيدتها فيه المحكمة الدستورية الإسبانية.



ورفع المتظاهرون في بيلباو علم انفصاليي كاتالونيا بألوانه الأحمر والأبيض والأصفر إضافة إلى علم انفصاليي الباسك بألوانه الأحمر والأبيض والأخضر.



كما رفع المتظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها "نعم" التي يأمل الانفصاليون في كاتالونيا أن تفوز في الاستفتاء.



وجرت التظاهرة بدعوة من منظمة "غوري إسكو داغو" التي تدافع عن حق إقليم الباسك في تقرير المصير.



وكان الإنفصاليون في كاتالونيا أطلقوا الخميس حملتهم للاستفتاء في تحد جديد لحكومة راخوي التي تعهدت فعل كل ما يمكنها لوقف الاستفتاء معتبرة أن دستور إسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينص على أنه لا يحق لحكومات الأقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.

سبأ [17/سبتمبر/2017]سبأ