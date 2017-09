Augmentation de bilan de victimes de l'agression à Marib [17/سبتمبر/2017]

MARIB, 17 Sep. (SABA)-Le bilan de victimes de crimes commis par l'agression saoudienne contre des voyageurs au district d'Harib Al-Qramish a été atteint à 12 martyrs, dont la majorité des femmes et des enfants.



Une source locale a indiqué à SABA, que il y six femmes et deux enfant parmi les morts, en plus de quatre d'autres, dont des cadavres enflés.



