L'armée cible de sites appartenant à l'ennemi [17/سبتمبر/2017]

JIZAN, 17 Sep. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé de sites militaires appartenant à l'ennemi saoudien à Jizan.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de sites saoudiens au Nord d'Al-Khoubah, Qaim Zabid, Al-Abadiah et d'Al-Faridhah faisant de pertes parmi les rangs de l'ennemi.



La source a ajouté que les ambulances se sont participés aux sites militaires ciblés à Jizan.



AM



SABA