Martyr et blessure de 12 citoyens dans un raids de l'aviation de l'agression [17/سبتمبر/2017]

MARIB, 17 Sep. (SABA)- Sept citoyens, dont des enfants et femmes ont été tués et cinq d'autres blessés dans un raids lancés par l'aviation de l'agression saoudienne contre le district d'Harib Al-Qaramish.



Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a commis un massacre, en ciblant une voiture d'un citoyen dans la zone de Naqil Bani Shouja'a au district d'Harib Al-Qaramish.



AM



SABA